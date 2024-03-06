Bakan Yerlikaya'dan çok net mesaj: Buna müsaade etmeyeceğiz!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada gündem olan, eğlence amaçlı havaya ataş açan şahısların gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medyada bir araç içindeki iki şahsın eğlence amaçlı havaya ateş açtıkları görüntü tepkilere sebep oldu. Görüntüdeki kişilerin sorumsuzca havaya ateş açması, üzerine de videoyu paylaşmaları eleştirileri beraberinde getirdi.
Bakan Yerlikaya'dan açıklama!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ‘Gereği Yapıldı-6’ başlığıyla paylaşım yaptı.
Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi 'kız almaya biz böyle gideriz' diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan gözaltına alınmıştır." dedi.
Ali Yerlikaya mesajının devamında şu ifadeleri kullandı: "Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz"
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