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Gündem Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması! "Taksim toplantı ve yürüyüşler için..."
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması! "Taksim toplantı ve yürüyüşler için..."

Yeniakit Publisher
2024-04-29 11:54:00 -
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması! "Taksim toplantı ve yürüyüşler için..."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, solcuların gelenek haline getirdiği Taksim'deki 1 Mayıs provokasyonlarına dair açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Taksim Meydanı toplantı ve yürüyüşler için uygun değildir" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de gösteriye izin verilip verilmeyeceğine ilişkin sorulara, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yanıt verdi.

Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili bakanlık binasında açıklama yaptı.

 

Demokratik hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin toplumumuzun huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini aksatmamasıdır, başkalarının hak ve özgürlüklerini engellememesidir. Anayasamızın 34'üncü maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11'inci maddesi de işte bu hassasiyetlere yer vermiştir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Bunların tamamına izin verilmiştir. Tam da burada İstanbul ile ilgili artı bir parantez açmak istiyorum.

İstanbul medeniyetimizin baş tacı, dünyanın 15'inci metropolü ve nüfusu 131 ülkeden daha fazla. 2023 yılında yaklaşık 17,5 milyon turist ağırlayan İstanbul aynı zamanda eğitimin, kültürün, sanatın, ticaretin ve üretimin de merkezidir.
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Bizim önceliğimiz de böylesine önemli bir mega şehrin huzuru, güvenliği ve kamu düzenidir elbette. Yine bildiğiniz üzere İstanbul genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı valimizce her yıl ocak ayında tespit ve ilan edilmektedir. Bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Tıpkı geçmiş olduğumuz yıllarda olduğu gibi. İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir.

Ancak bu yıl 1 konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundular hem de Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği'miz tarafından yazılı olarak bildirildi. Ayrıca görüyoruz ki terör örgütleri son bir aydır 54 ayrı sosyal medya hesabından Taksim meydanına gelin çağrısı yapıyorlar. Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum.

Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanması amacıyla 1 Mayıs'ta İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Yine il genelinde de 264 noktada toplam 42 bin 434 polisimiz görev yapacaktır.

Ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Valiliği'ne başvuran konfederasyon ve onlara bağlı sendikaların belirli sayıdaki temsilcileri Taksim Anıtı'na çelenk koyabilecek, basın açıklaması yapabilecek, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak saygı duruşunda bulunabileceklerdir.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Ben oldum 64 yaşında taksimdeki o menfur olaydan sonra adamlar her sene hiç sektirmeden 1 mayısı kutlamak için Taksimi istiyor ve asla vaz geçmiyorlar yani devletle bilek güreşi yapıyorlar ama ASLA kazanamayacaklar.
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