Bakan Yerlikaya uyardı: Aşırı yağış geliyor! Hava durumu tahmini değişti... Tüm Türkiye'yi esir alacak

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte, 5 Mart 2024 il il hava durumu tahminleri...

İÇİŞLERİ BAKANI'NIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise yarın rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına, yüksek kesimlerinde fırtına şeklinde, İç Anadolu'nun batısında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİ UZMANINDAN SON TAHMİNLER

Yurt genelinde sıcaklıklar 10 derece düşecek. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, sıcaklıkların yurt genelinde 10 derece kadar düşeceğini ve bütün haftanın yağışlı geçeceğini bildirdi.

Batı bölgelerinde yarın sabah başlayacak yağışların 5 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde görüleceğini belirten Yavuz, "Batı bölgelerindeki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, çarşambadan itibaren kuzeyden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklarının düşmesini, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmurla kar yağışının görülmesini bekliyoruz." dedi.

Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun güneyinde yarın kuvvetli lodosun etkili olacağını bildiren Yavuz, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışların hafta sonu Doğu Anadolu'da görülmesinin ardından yurdu terk edeceğini ve yeni bir sistemin görüleceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Sıcaklıklar şu an mevsim normallerinin üstünde ancak çarşamba gününden itibaren düşüşler başlıyor. Perşembe ve cuma günü sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak, hafta sonu ise mevsim normallerinin altına düşecek. İlk değerlendirmelere göre mart ayı adeta kapıdan baktıracak. Yurt genelinde 10 derece gibi hızlı bir sıcaklık düşüşü görülebilecek. Mevsim geçişlerinde vatandaşlarımız sıcak havayı görünce rahatlıyorlar ama bahara aldanmamak gerekiyor. Çarşambadan itibaren hava durumuna dikkat etmek gerekiyor."

İstanbul'da dört gün boyunca yağış görüleceğini dile getiren Yavuz, sıcaklıkların gündüz 15-16 dereceden 10 dereceye, gece ise 8-10 dereceden 4 dereceye kadar ineceğini aktardı.