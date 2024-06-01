Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı! "Gereği yapıldı"

Kağıthane'de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç bir kızın, gece yarısı arkadaşlarının evine gireceği esnada kendisini takip eden kasklı saldırgan tarafından bıçaklanmıştı. Olayla ilgili Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" açıklamasında bulundu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o açıklaması;

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kağıthane’de üniversite öğrencisini bıçaklayarak ağır yaralayan şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntülerin incelendiğini ve saldırıyı gerçekleştiren M.H.’nin 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarların da değerlendirilerek yakalandığını kaydetti. Operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Kızımız A.Z.’ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aziz milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

Kağıthane'de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç bir kızın, gece yarısı arkadaşlarının evine gireceği esnada kendisini takip eden kasklı saldırgan tarafından bıçaklanmıştı.

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Yaralanması sonucu 3 organı zarar gören genç kızın yaşadığı olay nedeniyle okul kaydını dondurduğu ve tanınmamak için saç rengi ile giyimini değiştirdiği öğrenildi.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.'nin evine gitmişti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine dönmüştü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıkmıştı.

“Abi korkuttun beni” dediği şahıs belinden bıçaklamıştı

Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.‘nin bulunduğu binanın önüne gelmişti. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaşmıştı. Genç kızın “Abi korkuttun beni” diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçaklamıştı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düşmüştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına gelmişti. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunulmuştu.

Bıçaklanan kızın 3 organı zarar görmüştü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olan genç kız hemen ameliyat alınmıştı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alınmıştı.

“Evimin sokağından beri takip etti” demişti

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurmuştu. Genç kız ifadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söylemişti. Aslıhan Zengin, gerçekleşen olayla ilgili babası Kenan Zengin ile birlikte Kağıthane’de esnaf ziyareti yapan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan da yardım istemişti.

Saldırgan olaydan sonra taksiyle kaçmış

Öte yandan, yaşanan olayla ilgili ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden saldırgan şahsın Aslıhan Zengin'i binaya girmesinden sonra arkasından girdiği, bıçakladığı binanın merdivenlerinden koşarak aşağıya indiği ardından caddede bir süre koştuğu, kaskını çıkarttığı ve kaldırımda beklerken taksi durdurduğu, bindiği taksiyle cadde üzerinden uzaklaştığı, yolculuğun sonunda taksiden indiği ve yaya gözden kaybolduğu görülüyor.