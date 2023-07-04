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Gündem Bakan Yerlikaya PKK'ya vurulan darbeyi açıkladı
Gündem

Bakan Yerlikaya PKK'ya vurulan darbeyi açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-07-04 09:30:00 - 2023-07-04 10:04:10
Bakan Yerlikaya PKK'ya vurulan darbeyi açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu. Haziran ayında yapılan operasyonlarda 65 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:

Haziran ayında yapılan operasyonlarda 65 terörist etkisiz hale getirildi.

KAHRAMANLARIMIZ TERÖRLE MÜCADELEYİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

HAZİRAN AYINDA 65 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Geçtiğimiz ay teröre karşı 43’ü Büyük ve Orta ölçekli olmak üzere toplam 13.138 kırsalda ve şehirlerde bölücü terör  örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlarda 418 şahıs gözaltına alındı, 112 şahıs tutuklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden KAHRAMAN JANDARMAMIZI VE KAHRAMAN EMNİYETİMİZİ tebrik ediyorum

Allah ayağınıza taş değdirmesin.

TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

 

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meclisteki beyin takımı hal olmadan ayak takımıyla mücadele ile terör bitmez.
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