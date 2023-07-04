Bakan Yerlikaya PKK'ya vurulan darbeyi açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu. Haziran ayında yapılan operasyonlarda 65 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:
Haziran ayında yapılan operasyonlarda 65 terörist etkisiz hale getirildi.
KAHRAMANLARIMIZ TERÖRLE MÜCADELEYİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
HAZİRAN AYINDA 65 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Geçtiğimiz ay teröre karşı 43’ü Büyük ve Orta ölçekli olmak üzere toplam 13.138 kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi.
Bu operasyonlarda 418 şahıs gözaltına alındı, 112 şahıs tutuklandı.
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Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden KAHRAMAN JANDARMAMIZI VE KAHRAMAN EMNİYETİMİZİ tebrik ediyorum
Allah ayağınıza taş değdirmesin.
TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK
Dünya
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