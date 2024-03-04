Bakan Yerlikaya paylaştı! 'Mustafa Destici Tokat Devlet Hastanesi'ne intikal ediyor'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde içerisinde bulunduğu makam aracı kaza yapan Mustafa Destici için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Mustafa Destici'nin de içinde olduğu makam aracı Tokat'ta kaza yaptı.
Bakan Yerlikaya, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
“Tokat Reşadiye yakınlarında trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’ye, BBP Tokat İl Başkanı Sayın Mustafa Omalar’a, aracın şoförü ve Sayın Destici’nin koruma polisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Destici tetkik ve tedavi için Tokat Devlet Hastanesi'ne intikal etmektedir.”