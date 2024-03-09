  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin imalat sektörü ihracatı! Son rakamı Türkiye'ye duyurdular: Fas, İran, Fransa ve ABD'de kritik veri

İngiliz ekonomist: Türkiye bunu hak etti

Milli Muharip Uçak Kaan'ın havalanması sonrası ABD'den olay F-22 kararı! Kimseye satmıyorlardı...

Avrupa ülkesi çılgına döndü: Biz her şeyi yapıyoruz, ABD tüm ödülleri Türkiye'ye veriyor

'Gram altın 2240 lira değil' diyen Hatice Kolçak gerçek rakamı açıkladı! Duyan 'Bu nasıl oluyor?' dedi

AK Parti'den İmamoğlu'na 'metro' cevabı

Türkiye'nin İHA ve mermi satışını veto eden Fransa ve Yunanistan'dan görülmemiş adım! İşte buna uyanıklık denir

Türkiye'nin kredi notu yükseltildi

Düşmanları titreten bir gelişme daha! Selçuk Bayraktar TB3 gelişmesini sosyal medya hesabından paylaştı

Özgür Özel yalanda ısrar ediyor: Alevi olduğu için hakim yapılmadı
Gündem Bakan Yerlikaya paylaştı! Mahzen-7 operasyonu: Bir örgüt daha çökertildi
Gündem

Bakan Yerlikaya paylaştı! Mahzen-7 operasyonu: Bir örgüt daha çökertildi

Yeniakit Publisher
2024-03-09 09:07:00 - 2024-03-09 09:28:56

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda aralarında elebaşı Muhammed Uray'ın da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığını, organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde organize suç örgütü üyelerinin yasa dışı faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama)", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "silahlı tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"da aralarında örgütün elebaşı "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın da bulunduğu 27 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ile çok miktarda para ele geçirildi.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Bakan Yerlikaya paylaştı! 'Mustafa Destici Tokat Devlet Hastanesi'ne intikal ediyor'
Bakan Yerlikaya paylaştı! 'Mustafa Destici Tokat Devlet Hastanesi'ne intikal ediyor'

Gündem

Bakan Yerlikaya paylaştı! 'Mustafa Destici Tokat Devlet Hastanesi'ne intikal ediyor'

Bakan Yerlikaya uyardı: Aşırı yağış geliyor! Hava durumu tahmini değişti... Tüm Türkiye'yi esir alacak
Bakan Yerlikaya uyardı: Aşırı yağış geliyor! Hava durumu tahmini değişti... Tüm Türkiye'yi esir alacak

Yaşam

Bakan Yerlikaya uyardı: Aşırı yağış geliyor! Hava durumu tahmini değişti... Tüm Türkiye'yi esir alacak

Bakan Yerlikaya duyurdu! 90 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 90 organize suç örgütü çökertildi

Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! 90 organize suç örgütü çökertildi

Dev operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine geçit yok
Dev operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine geçit yok

Gündem

Dev operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine geçit yok

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23