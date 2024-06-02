  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Yerlikaya Küçükçekmece'deki enkazdan çıkartılan 6 aylık bebeği hastanede ziyaret etti!
Gündem

Bakan Yerlikaya Küçükçekmece'deki enkazdan çıkartılan 6 aylık bebeği hastanede ziyaret etti!

Yeniakit Publisher
2024-06-02 18:42:00 - 2024-06-02 18:59:28
Bakan Yerlikaya Küçükçekmece'deki enkazdan çıkartılan 6 aylık bebeği hastanede ziyaret etti!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece’de çöken binadan yaralı olarak kurtarılan 6 aylık bebeği hastanede ziyaret etti.

Bebeğin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Yerlikaya, ziyaretine ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

“Küçükçekmece’de çöken binada yaralanan 6 aylık bebeğimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik." diyen Vakan Yerlikaya, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Adı gibi güzel olan Aygözel bebeğimizin tedavisi sürüyor; doktorlar çok şükür durumunun iyi olduğunu söylediler. Aygözel bebeğimizin annesi ve babasının da tedavileri devam ediyor. Çöken binada yaralanan hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim Aygözel bebeğimize uzun ve hayırlı bir ömür nasip etsin inşallah.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Küçükçekmece'de bina çöktü
Küçükçekmece'de bina çöktü

Gündem

Küçükçekmece'de bina çöktü

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı
Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

Gündem

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki binanın yıkılma anı kameraya yansıdı!
Küçükçekmece'deki binanın yıkılma anı kameraya yansıdı!

Gündem

Küçükçekmece'deki binanın yıkılma anı kameraya yansıdı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23