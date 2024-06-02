Bakan Yerlikaya Küçükçekmece'deki enkazdan çıkartılan 6 aylık bebeği hastanede ziyaret etti!

Bebeğin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Yerlikaya, ziyaretine ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

“Küçükçekmece’de çöken binada yaralanan 6 aylık bebeğimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik." diyen Vakan Yerlikaya, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Adı gibi güzel olan Aygözel bebeğimizin tedavisi sürüyor; doktorlar çok şükür durumunun iyi olduğunu söylediler. Aygözel bebeğimizin annesi ve babasının da tedavileri devam ediyor. Çöken binada yaralanan hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim Aygözel bebeğimize uzun ve hayırlı bir ömür nasip etsin inşallah.



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