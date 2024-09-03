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Gündem Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu
Gündem

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-09-03 23:52:00 -
Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da silah kazası sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.

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