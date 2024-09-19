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Yerel Bakan Yerlikaya duyurdu! ‘Kuyu-24' operasyonunda 5 tutuklama
Yerel

Bakan Yerlikaya duyurdu! ‘Kuyu-24' operasyonunda 5 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-09-19 10:34:00 -
Bakan Yerlikaya duyurdu! ‘Kuyu-24' operasyonunda 5 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kuyu-24' operasyonunda gözaltına alınan 5 örgüt üyesinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da düzenlenen 'Kuyu-24' operasyonunda gözaltına alınan organize suç örgütü üyesi 5 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu, yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilenlere yönelik Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 'Kuyu-24' operasyonu düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yağma', 'Tehdit', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.

"KUYU-25" OPERASYONUNDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen "Kuyu-25" operasyonunda yurt dışı firari organize suç örgütü elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.

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