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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! Kiliseye saldıran 2 zanlı da yakalandı
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kiliseye saldıran 2 zanlı da yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-28 22:58:00 - 2024-01-28 23:12:10
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kiliseye saldıran 2 zanlı da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen 2 zanlının da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır.

Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.
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