Bakan Yerlikaya duyurdu! Kiliseye saldıran 2 zanlı da yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen 2 zanlının da yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:
Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır.
Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.
Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.
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