Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-36 operasyonu ile bir örgüt daha çökertildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-36” operasyonlarında, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-36" operasyonları sonucunda, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü başarıyla çökertildi.
Bakan Yerlikaya, operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7’si yabancı uyruklu 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-36" Operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildiğini belirterek operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7’si yabancı uyruklu 18 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
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