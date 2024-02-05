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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-36 operasyonu ile bir örgüt daha çökertildi
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-36 operasyonu ile bir örgüt daha çökertildi

Yeniakit Publisher
2024-02-05 09:03:00 -
Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-36 operasyonu ile bir örgüt daha çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-36” operasyonlarında, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-36" operasyonları sonucunda, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü başarıyla çökertildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7’si yabancı uyruklu 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-36" Operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildiğini belirterek operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7’si yabancı uyruklu 18 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
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Yorumlar

Sınır Namustur

Sınırları korumadan bu operasyonlar çözüm olmaz. Sınır namustur, korumayanlar namussuz.
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