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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! Diyarbakır annelerinin direnişi PKK’ya kök söktürdü
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! Diyarbakır annelerinin direnişi PKK’ya kök söktürdü

Yeniakit Publisher
2024-09-03 19:12:00 -
Bakan Yerlikaya duyurdu! Diyarbakır annelerinin direnişi PKK’ya kök söktürdü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 yıl önce bugün Diyarbakır Anneleri’nin terör örgütü PKK’ya karşı başlattığı sivil direnişe ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetlerinin 6. yılına girdiğini ve bu süreçte 55 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Anneleri'nin başlattığı evlat nöbetlerinin 6. yılına girdiğini belirtti.

Yerlikaya, bu süre zarfında 55 terör örgütü mensubunun ikna edilerek teslim olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti ve 'terörün başını eziyoruz, ezmeye de devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Bakan Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleri bugün 6. yılına girdi.

Anneler, sabrın ve şefkatin timsalidir. Acılarını içine akıtır. Ama söz konusu olan evlâdıysa; Diyarbakır surları kadar da güçlü durur.

Nöbetleriyle 6 yılda 55 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber terörün başını eziyoruz, ezmeye de devam edeceğiz”

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