Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 suç örgütü daha çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes-40 Operasyonu'nda elebaşılığını Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı olan 24 şüpheli yakalandı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40” operasyonlarında; Elebaşılığını Emre ÖZCAN’ın yaptığı Organize Suç Örgütü,Elebaşılığını Önder KÜÇÜK’ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve Elebaşılığını Sergen SOLAK’ın yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi
Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi Büyüklükte Olursa Olsun, Ailelerimizin Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerine, Çetelere Milletimizin Duası ve Desteğiyle Nefes Aldırmayacağız