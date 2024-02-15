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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 suç örgütü daha çökertildi
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 suç örgütü daha çökertildi

Yeniakit Publisher
2024-02-15 09:12:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes-40 Operasyonu'nda elebaşılığını Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı olan 24 şüpheli yakalandı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40” operasyonlarında; Elebaşılığını Emre ÖZCAN’ın yaptığı Organize Suç Örgütü,Elebaşılığını Önder KÜÇÜK’ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve Elebaşılığını Sergen SOLAK’ın yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi Büyüklükte Olursa Olsun, Ailelerimizin Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerine, Çetelere Milletimizin Duası ve Desteğiyle Nefes Aldırmayacağız

 


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