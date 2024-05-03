Bakan Yerlikaya 1 Mayıs provokatörlerine operasyonu böyle duyurdu! 'Gereği yapıldı'

"Gereği yapıldı" başlığıyla operasyonu duyuran Bakan Yerlikaya, Saraçhane'de taşkınlık çıkartan 29 şüphelinin adreslerine yapılan baskında yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

Gereği yapıldı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı.

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor.

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Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle