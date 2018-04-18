Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan yerli otomobil için tarih verdi!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin nerede üretileceğinin 1 yıl sonra belirleneceğini söyledi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:46
Bakan yerli otomobil için tarih verdi!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, NTV’de soruları cevapladı.

Bakan Özlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısıyla ilgili, “Beklenen bir gelişme değildi. Biz parti olarak kongrelerimizi yapıyoruz ve her zaman seçime hazırız. Bizim için problem yok” değerlendirmesi yaptı.

"Bakanlığınızın yürüttüğü çok önemli projeler var ve bunlardan biri de yerli otomobil. Çalışmalarda ne aşamadayız, konsorsiyumun üst yenetici belirlediği haberleri var, son durum nedir?" sorusuna Bakan Özlü şu yanıtı verdi:

"Konsorsiyum uyumlu bir çalışma yürütoyor, teknik ve mali analizde işin sonuna gelindi. Yaklaşık 2.5 milyar euroluk yatırım öngörülüyor. 5 ana yüklenici yüzde 30 kendi sermayeleri yüzde 70 de kredi kullanacaklar. Burada devletin ortaklığı söz konusu değil. Şirkletler kendileri ortaklık oluşturacaklar.

Son alınan kararla, ortak girişim kurulu devletle bir sözleşme imzalayacak ve bu sözleşmede devlet desteklerinin çerçevesi belli olacak. Araştırma geliştirme faaliyetlerinde destekle ilgili bir çalışmamız var. Sonuç olarak diyebiliriz ki, konsorsiyum içerisinde devlet olmayacak ancak yapılacak sözleşmede devlet desteğinin tanımı yer alacak.

(Üretim yeri, modeli, takvim konusunda değişiklik var mı? Her yerden talep var, son olarak Niğde'den geldi) Toplam 22 ilden talep var, şu anda yer seçimi konusu gündemde değil, 1 yıl sonra gündeme gelecek. Şirketleşmeyi tamamlamayı, tasarımlara başlamayı ve 5 modelle piyasaya girmeyi hedefliyoruz. 2019 tasarım tamamlama, 2021 seri üretim ve piyasaya girme yılları olacak, burada hedefler aynı..."

Bakan Özlü, 2018'in ilk çeyreğinde ortaya konan ekonomik performansla ilgili de konuştu.

İlk çeyrekte ortaya çıkan durum geçen seneki performansın devam edeceğini gösteriyor" diyen Özlü, şunları söyledi:

"Bunun en büyük ispati sanayimizdeki büyüme rakamlarıdır. Her zaman büyümenin lokomotifi sanayi olmuştur ve bu yıl da sanayideki büyüme ortalama büyümenin üzerinde olacak. Orta vadeli planda öngörülen büyümenin üzerinde bir büyüme öngörüyoruz.

İŞSİZLİK VE ENFLASYON

İşsizlikle ilgili rakamları paylaşan Özlü, Avrupa’da en fazla istihdam yaratan ülkenin Türkiye olduğunu söylerken, enflasyonda arzu edilen rakamların yakalanamadığını söyledi. Merkez Bankası’nın bu konuyla ilgili çalıştığını belirten Özlü, enflasyonda enerji ve gıda fiyatlarının başlıca belirleyici unsurlar olduğunu, yapısal sorunların da giderilerek tek haneli enflasyona ulaşılacağını dile getirdi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:46
  1. Niğde
  2. yerli otomobil
  3. faruk özlü

YORUM YAZ

  • üsküplüüsküplü23 dk önce
    T.ERDOĞAN ın bu konuda bir talimat vermesi lazım ağırdan alınıp geciktiriliyor . Bu araçların 3-5 gömlek değiştirerek sağlamlığı ve servis ağı genişleyerek oturması zaman alır. Nerede yapılacağı o kadar önemli değil bu konudaki baskılara itibar edilmeden eş zamanlı götürülmesi lazım .
  • FATİHFATİH38 dk önce
    seçimdensonra çalışmaları hızlanır , fransa demiryollarınıözelleştirmeye çalışıyorbizdede şekerfabrikaları kapatılmıyor özelleşltiriliyor,,,,
  • bilobilo49 dk önce
    erken seçim var bence bu tarihi sizde güncelleyin 2018 yapın. 2008 den beri yerli uçağımız göklerde yerli otomuz otobanlarda
  • VeliVeli1 sa önce
    Chpye oy veren yerlere fabrika kurmayın
  • mehterciiiiimehterciiiii1 sa önce
    palavra
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Çok ağır işliyor, bir an önce çıksın. Birileri yavaşlatıyor gibi....
  • DumrulDumrul2 sa önce
    Allah razı olsun haftada bir gün tarih veriliyor.
  • DumrulDumrul2 sa önce
    Allah razı olsun haftada bir gün tarih veriliyor.
  • Cem albaykanCem albaykan3 sa önce
    2019 da binecektik lakin yeri belli değil.Şeker fabrikaları kapanacak , üretim zaten kısıtlı
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İran'da yabancı mesajlaşma uygulamalarına engel geldi
  1. İran'da yabancı mesajlaşma..
  2. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
  3. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
  4. Devler devletlere karşı birleşti
  5. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
  6. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
  7. Kritik zirve sona erdi!
  8. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
  9. Çocuklar kahve içmeli mi?
  10. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
  11. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
  12. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
  13. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
  14. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
  15. Üniversite sınavında FaceTıme..
  16. Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına..
  17. Destici'den erken seçim yorumu: BBP..
  18. Şahin Ç. yanlış yeri yaktı!
  19. Böyle insanlardan uzak durun!
  20. Yunanistan'dan küstah açıklama!
‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!