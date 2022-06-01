Bakan Yardımcısından sert tepki: Türkmüş yabancıymış, Allah'a sığınalım

YENİ AKİT ANKARA

Son dönemde Türkiye'deki sığınmacılar üzerinden "iç çatışma" çıkarma hedefine doğru koşanlar her türlü iftirayı atmaya başladılar. Aralarında dernekler ve parti genel başkanları bile olan kışkırtıcılar her menfur olayda etnik köken kavgası çıkarmaya çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı tüm bu yaşananlara sert tepki gösterdi.

"Hayasızlığın dibi"

Siyasî rant hesabı yapanlara tepki gösteren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Türkmüş/yabancıymış,

fark eder mi?

Hayasızlığın dibi.

Hep vardı;sefil varoşlarda/

lüks otel odalarında;ahlaksız/deli/bağımlı/paragöz/sapık vs.

Şu twitter’e bile bir şehir ismi yazınca adi mesajlar dökülüyor.

Siyasi rant hesabını bırakıp hep birlikte savaşalım,

Allah’a sığınalım'