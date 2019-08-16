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Bakan yardımcısı Öner Demirci’deki yatırımlar hakkında bilgi aldı

Kendisi de Demircili olan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Hizmet Binası’nı ziyaret etti.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:55
Bakan yardımcısı Öner Demirci’deki yatırımlar hakkında bilgi aldı

Kendisi de Demircili olan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Hizmet Binası’nı ziyaret etti. Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan’a Demirci’deki görevinde başarı dileyen Bakan Yardımcısı Öner, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Geçtiğimiz aylarda Demirci’de göreve başlayan Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Demirci’ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Demircili olması münasebetiyle ilçeyi sık sık ziyaret ettiğini ifade eden Adalet Bakan Yardımcısı Öner, “İlçemizde göreve başlayan Gökhan Aslan beyefendi ile hem tanışmak hem de hayırlı olsun dileklerimizi iletmek istedik. Manisa Büyükşehir Belediyemizin il genelinde ve Demircimiz de yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyoruz. İlimize ve ilçelerimize yapılacak olan her türlü hizmette bizler de işbirliğine açığız. Bu vesileyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e de selamlarımı iletiyorum. Yapılan hizmetler nedeniyle hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan da, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner’e Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:55
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