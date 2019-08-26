0553 313 94 23

Bakan Yardımcısı Metin, Alparslan-2 Barajı’nı inceledi

Muş’ta Alparslan-2 Barajı’nda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, barajın yüzde 70 oranında tamamlandığını belirterek, “2020 Nisan’ında su tutmaya başlayarak, ülkemizin enerji açığına çok büyük katkı sağlayacak 280 megavat enerji güce sahip bir barajımızı da faaliyete geçirmiş olacağız” dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:13
Bakan Yardımcısı Metin, Alparslan-2 Barajı’nı inceledi

Muş’ta Alparslan-2 Barajı’nda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, barajın yüzde 70 oranında tamamlandığını belirterek, “2020 Nisan’ında su tutmaya başlayarak, ülkemizin enerji açığına çok büyük katkı sağlayacak 280 megavat enerji güce sahip bir barajımızı da faaliyete geçirmiş olacağız” dedi.


Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılmak üzere Muş’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Alparslan-2 Barajı’nda incelemelerde bulundu. İncelemeler hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Metin, Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluk alanında gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.


Alparslan-2’nin çok önemli bir baraj olduğunu kaydeden Metin, “Bölge açısından hem elektrik üretimi hem sulama hem de içme suyu temin edeceğimiz çok yönlü faydası olan ve Muşumuzun gerçekten kabuğunu kırmasını sağlayacak, her alanda katma değerini üst seviyeye çıkaracak ve yine ülkemiz ekonomisine çok büyük katkısı olacak bir HES barajını da bugün inceledik. Şu anda yüzde 70’ler oranında bir tamamlama gerçekleştirilmiş durumda. Santral tarafı bitti, dolusavak tarafı bitmek üzere, gövde inşaatı şu anda yarısına kadar gelmiş durumda. Dolayısıyla diğer yarısını da önümüzdeki 3-4 ay içerisinde bitirip nasip olursa 2020 Nisan’ında su tutmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 2 problemimiz var. Oradaki köylülerimizin arzu ettiği şekilde, uygun bir şekilde oradan taşınmaları. İkincisi de ilgili çevre yolları, karayollarına ait bölüm ve köy bağlantı yollarının da yapımıyla beraber 2020 Nisan’ında su tutmaya başlayarak, ülkemizin enerji açığına çok büyük katkı sağlayacak 280 megavat enerji güce sahip bir barajımızı da faaliyete geçirmiş olacağız. Sadece elektrik üretmeyecek bir yandan da bizim akabinde yine yıl sonunda tamamlamayı umduğumuz sulama projemiz var. Bu güzel Muş Ovası’nı sulayacağız ve aynı zamanda Bulanık Ovası’nı da kapsam içine alacağız. Dolayısıyla bu münbit araziyi suyla buluşturup yine üreticimizin katma değerli ürünler üretmesini sağlayacağız. Bununla ilgili de projemizi yıl sonuna kadar bitirip sulama ihalemizi de 2020 yılı içerisinde yapıp inşaatına da eş zamanlı olarak başlayacağız” dedi.



“Su sıkıntısını tamamıyla bitireceğiz”


Muş genelinde su sıkıntısının tamamını bitireceklerini ifade eden Metin, “Muş merkezde yaşayan, ilçelerinde, köylerinde su sıkıntısı çeken vatandaşlarımızın da bu sıkıntısını tamamıyla bitirecek bir projemizi de hayata geçireceğiz. Yine Alparslan-2’den verilen bir kaynakla içme suyu temini hususunda da yine 2020 yatırım programına teklif edeceğiz, takibini yapacağız. İnşallah kısa zamanda yine Muş’taki içme suyu problemini ortadan kaldırmış olacağız. Bu kapsamda Alparslan-2 Barajı’yla Muş ve Bingöl’ün elektriğini karşılayacak kadar bir üretime tekabül ediliyor. Sulama için ise yaklaşık 75 bin hektar alan var ve bunun ilk etapta 15 bin hektarını kapsam içerisinde değerlendireceğiz. Sulamaya Muş Ovası’nın batı tarafından başlayacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
    1. Siirt’te 750 paket kaçak sigara ele..
    2. Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş..
    3. Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan 2..
    4. Büyükşehir 19 bin kişiyi yaylaya taşıdı
    5. Bakan Akar: "(Müşterek helikopter..
    6. Sözde kadın STK’ları Hacire anaya sessiz
    7. 1960’ların Tatlısu Plajı 2020 yılına..
    8. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
    9. Bakan Akar: "(S-400 tedariki) Birinci..
    10. "BAE Yemen'deki krizden faydalandı"
    11. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
    12. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    13. Yunanistan tanker konusunda geri adım..
    14. Dönmez: "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok..
    15. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    16. Vatandaşlara evde temizlik ve kişisel..
    17. Beylikdüzü’nde araç evin bahçesine uçtu
    18. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
    19. Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi
    20. Döviz kurları
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!