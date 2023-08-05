Bakan Yardımcısı Madak'ın Malatya Ziyareti: İki Gün Süren Yoğun Çalışmalar

Malatya'yı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Dr. Madak, ilk gününde Vali Sayın Hulusi Şahin ile deprem rehabilitasyon çalışmaları üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü ziyaret eden Madak, Malatya Merkez ilçe muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve devletimizle sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerini sundu. Günün devamında engelli vatandaşlarla yeni düzenlemeler üzerine konuşuldu.

Konteyner Kentler ve Kadın Kooperatifinin Atölyesi

Malatya'nın konteyner kentlerini ziyaret eden heyet, vatandaşlarımızı aile aile ziyaret ederek ihtiyaçları ile ilgilendi. Kadın kooperatifinin atölyesinde de kısa bir konuşma yaparak yemeklerden tattılar ve el sanatlarıyla ilgili bilgi aldılar.

İkinci Gün: Doğanşehir İlçesi ve Sosyal Etkinlikler

Ziyaretinin ikinci gününde iş istihdamı üzerine odaklanan Madak, Doğanşehir ilçesinde organize sanayi bölgesi fabrikalarını ziyaret etti. Ayrıca depremzede ailelerle piknik, çocuklarla psikososyal aktiviteler ve sinema gösterisine katıldı. Nişan ve düğün merasimlerine de iştirak ederek vatandaşlarımızın normal hayata geçiş süreçlerinde yanlarında olduğunu gösterdi.



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Şehrin Kanaat Önderleriyle Toplantı ve Malatya'nın Yeniden İnşası

Ziyaretini şehrin kanaat önderleriyle bir araya gelerek tamamlayan Bakan Yardımcısı, Malatya'nın neredeyse tamamen yıkılıp hükümet tarafından kısa sürede yeniden inşa edilen bölgelerini de inceledi. Bu iki gün boyunca Dr. Madak, Malatya'nın deprem sonrası toparlanma çabalarına dikkat çekti ve devletin vatandaşlarla beraber olduğunu vurgulayan bir takım etkinliklere katıldı.