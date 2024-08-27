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Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti
Spor

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Yeniakit Publisher
2024-08-27 18:51:00 -
Bakan Yardımcısı Eminoğlu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'na bir A Millî Takım forması takdim etti.

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