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Bakan Yardımcısı Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

20 Ağustos 2019 Salı 18:19
Bakan Yardımcısı Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dicle’nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz diye bir yaklaşımı vardır. Haluk hoca endişe etme Dicle’nin kuzularını bizde çakallara yedirmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruş aynen devam edecek” dedi.


Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Başkanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile birlikte eski bakanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik alındı.



“Haluk hoca endişe etme Dicle’nin kuzularını bizde çakallara yedirmeyeceğiz”


Cenaze namazının sonrasında kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öncelikle Haluk hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Bunun yanında tabi ilim dünyamıza da baş sağlığı diliyorum. Sevgili Peygamberimiz Hadisi Şeriflerinde, ‘Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir’ buyuruyor. Şimdi biz bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz. Haluk hocamız bizim önemli bir yol arkadaşımız oldu. Kültürde, sanatta, edebiyatta bir tarihçi olarak tarihte bizimle yol yürüdü. Bu yol yürüyüşü esnasında da gerçekten onun dürüstlüğü duruşu, örnekti. Hele hele gurbetteki öğrencilerimize her ay tarih dersleri vermek üzere oraya gidiş gelişleri, özellikle bir tuna aşığı olması sebebiyle onun için anlamlıydı. Son zamanlarda özellikle Dicle’nin kuzularına aşkı vardı. Dicle’nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz diye bir yaklaşımı vardır. Haluk hoca endişe etme Dicle’nin kuzularını bizde çakallara yedirmeyeceğiz. Bu vaadini biz devam ettireceğiz. Onların karşısındaki dik duruş aynen devam edecek. Bizler Haluk hocamızın yola çıktığı o günden eserinde ifade ettiği gibi şimdi aynı yere kendisini uğurluyoruz. Rabbim inşallah o izi sürenlerden bizleri de eylesin yar ve yardımcımız olsun” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tabutuna omuz verdiği Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun’un cenazesi toprağa verilmek üzere Kocaeli Hereke’ye uğurlandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 18:19
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