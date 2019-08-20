0553 313 94 23

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

20 Ağustos 2019 Salı 20:46
Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, memleketi Kocaeli’nin Körfez ilçesinde toprağa verildi. Dursun’u son yolculuğunda yalnız bırakmayan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.



Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli’de toprağa verildi. İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenen cenaze törenin ardından Dursun’un cenazesi, cenaze aracı ile doğduğu Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi Mezarlığı’na getirildi. Mezarlıkta Dursun’un cenazesini yakınları ve çok sayıda vatandaş karşıladı.



Mezarlıkta cenazenin toprağa verilmesi sırasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Yalova Valisi Muammer Erol, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, kardeşleri Haldun Dursun, Feridun Dursun, Hale Dursun ve siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Dualar eşliğinde Dursun’un cenazesi toprağa verildi. Bu sırada Dursun’un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazenin toprağa verilmesi sırasında din görevlileri Kur’an-ı Kerim okudu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 20:46
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanarya ligin ilk haftası kanatlandı, Galatasaray ve Beşiktaş kayıp
    1. Kanarya ligin ilk haftası kanatlandı,..
    2. GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını
    3. Kamboçya Başbakanı'ndan muhalif lidere..
    4. "Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz"
    5. "Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz"
    6. Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 2..
    7. Sri Lanka hükümetinden ordudaki..
    8. "Yemen'in parçalanma riski artıyor"..
    9. Lavrov'dan çarpıcı açıklama:..
    10. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 2 ölü
    11. Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı..
    12. Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı..
    13. G7 Zirvesi'nde 13 bin 200 polis ve..
    14. MKE Ankaragücü'nde, İstikbal Mobilya..
    15. Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları..
    16. Tıraş köpüğünü ev temizliğinde..
    17. İtalya'da hükümet krizi
    18. Başakşehir’de Mahmut Tekdemir ile 5,..
    19. İtalya Başbakanı Conte: “Salvini kendi..
    20. CHP’de iptal edilen kongre partilileri..
    21. Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri..
    22. GÜNCELLEME - Balıkesir'de torun dedesi..
    23. Ağrı’da terör propagandasına 9 kişi..
    24. Başakşehir, Mahmut ve Mert ile..
    25. BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat..
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Basketbol..
    27. Irak'ta Haşdi Şabi üssünde patlama
    28. Ankara'da otobüs kazası: 8 kişi yaralı
    29. Trabzonspor Atina'da
    30. Başakşehir'den iki anlaşma birden!
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    20 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz