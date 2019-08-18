Bakan Yardımcısı Ahmet Koca’nın acı günü Geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca’nın amcası Muammer Koca son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca’nın amcası Muammer Koca son yolculuğuna uğurlandı.



Bakan Yardımcısı Ahmet Koca’nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde vefat eden 94 yaşındaki amcası Muammer Koca toprağa verildi. Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen cenaze törenine, Afyonkarahisar AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sevim, Belediye Başkanı Fatih Kayacan, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, ailesi ve yakınları katıldı. Muammer Koca’nın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.