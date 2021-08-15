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Ekonomi Bakan Yanık'tan müjde: Ödemeler başlıyor
Ekonomi

Bakan Yanık'tan müjde: Ödemeler başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara aileleri yanında ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 14:41:00 -
Bakan Yanık'tan müjde: Ödemeler başlıyor

 YENİ AKİT  ANKARA 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştirdiklerini vurguladı.

Yanık, yaptığı açıklamada, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın aileleri yanında desteklenmeleri öncelikli hedeflerimizden birisi. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz” dedi.

“Bin 797 TL’ye çıkarıldı”

Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL’ye çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa “evde bakım yardımı” yapıldığını aktardı.

“968,2 milyon TL ödeme yapılacak”

Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını belirten Derya Yanık, “968,2 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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