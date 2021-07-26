  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca Amasya'yı kutladı
Hollanda'da 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi
Osmaniye'de peş peşe depremler
Ormanda kaybolan kadından 3 gün sonra iyi haber
Gündem Bakan Yanık'tan çocuk yaşta evlilik açıklaması
Gündem

Bakan Yanık'tan çocuk yaşta evlilik açıklaması

Manisa'da yaşayan ve evlenmeye zorlanan 16 yaşındaki B.H. hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bu gibi durumlara göz yummayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 02:52:00 -
Bakan Yanık'tan çocuk yaşta evlilik açıklaması

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan ve evlenmeye zorlanan 16 yaşındaki B.H.'ye devletin sahip çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan da tepki geldi.

Yanık, erken yaşta ve zorla evliliklerin kanunda açıkça yasak olduğuna dikkat çekti.

'Erken yaşta ve zorla evlilikler, onarılması güç yaralar açıyor'

Derya Yanık, erken yaşta evliliklerin, çocukların sosyal, fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişimi üzerinde onarılması güç yaralar açtığının altını çizerek, "İllerimizde yürürlüğe koyduğumuz Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Acil İl Eylem Planlarımız ile evlatlarımızın bu travmaya maruz kalmasının önüne geçmek için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Çocukların yeri ailelerin yanıdır, okuldur"

Bakan Derya Yanık, tüm ailelere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Çocukların yeri ailelerin yanıdır, okuldur. Onların çocukluğunu yaşayabilmesine engel olunmasına ve eğitim hayatından koparılmalarına asla göz yummayız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay