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Gündem Bakan Yanık'tan açıklama: Asla gözünün yaşına bakmayız
Gündem

Bakan Yanık'tan açıklama: Asla gözünün yaşına bakmayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli bir kişinin uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanmasına ilişkin, "Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 00:12:00 -
Bakan Yanık'tan açıklama: Asla gözünün yaşına bakmayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli bir kişinin uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanmasına ilişkin, "Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir." dedi.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin tutuklandığını hatırlatarak, iş akdinin de konu basında yer almadan önce feshedildiğini bildirdi.

Kişi hakkındaki idari soruşturmanın bakanlık müfettişlerince yürütüldüğünü belirten Bakan Yanık, "Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız." dedi.

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