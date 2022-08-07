Bakan Yanık: Suriyelileri peyderpey gönderiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi programa ve açılışa katılmak üzere Adana'ya geldi. İlk olarak Adana Valiliğini ziyaret eden Bakan Yanık, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Süleyman Elban ile görüştü. Bakan Yanık, daha sonra beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Milletvekili Abdullah Doğru ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile birlikte Adana Üreten Kadınlar Birliğini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'İnsana hizmet ideolojinin üstündedir'

Bakan Yanık, daha sonra Adana Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışını yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, dünya nüfusunun yaşlandığını, Türkiye'de her 10 kişiden 1inin 65 yaş üstünde olduğunu söyledi. Bakanlık olarak 8 milyonu aşkın bir yaşlı nüfusa hizmet verdiklerini kaydeden Bakan Yanık, "60 sene içerisinde ülkemizde her 4 kişiden 1inin 65 yaş ve üzeri olması bekleniyor. Bu da yıllar geçtikçe bu alanda hizmete ihtiyaç duyan kişi sayısının artacağını bize gösteriyor. Biz, insana hizmeti, tüm ideolojilerin üzerinde görüyor, yaşlı vatandaşlarımızın hayat standartlarını da bu anlayışla ele alıyor ve takip ediyoruz" diye konuştu.

Yaşlıların ve özel gereksinimli vatandaşlar için birçok hizmeti devreye alacaklarını belirten Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Hedefimiz bu hizmetlerin artırılarak devam ettirilmesi. Bununla beraber sosyal yardımlarımızla da yaşlılarımızı destekliyor, 2022 sayılı '65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun' kapsamında 765 binin üzerine yaşlımıza aylık 1536 TL maaş veriyoruz. 2002de bakanlığımıza bağlı huzurevi sayısı 63tü. 2022 itibarıyla bu sayıyı 166ya yükseldi. 2002 yılında bakanlığımıza bağlı huzurevlerimizin toplam kapasitesi 6 bin 477 iken, bu sayı bugün 17 bin 349 oldu. Yaşlılarımıza yönelik uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerimiz ile kamu kuruluşu ve özel kurumlar olmak üzere toplamda 37 bin 552 kapasiteli 450 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz."

'Türkiye sadece merhametinden bakmıyor'

Açılışın ardından Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesine geçen Bakan Yanık, burada esnafları ziyaret edip sohbet etti. Bir esnafın Suriyeli sığınmacıların ülkelerine ne zaman döneceğini sorması üzerine Bakan Yanık, "Orada inşallah güvenliği tesis ettikten sonra kendileri de gitmek isteyecek, biz de göndereceğiz. Ancak şu anda oraya gönderebileceğimiz bir yer yok. Mesele sadece Suriyelilerin can güvenliğini korumak değil, bizim sınır ötemizi de korumak. Türkiye burada 5 milyon Suriyeliye sadece merhametinden bakmıyor. Bunu iyi bilmek lazım" diye cevap verdi.

'Biraz daha dişimizi sıkacağız'

Bakan Yanık, bu kadar insana boşuna kucak açmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Suriyeliler meselesinde hem maddi hem de sosyal anlamda bizi sıkıştıran bir külfet olduğunu kimse inkar edemez. Muhalefet ısrarla terör devleti kurdurma tarafını gözden kaçırıyor, Biz bunlara neden bakıyoruz diyor. Bunun bir de arka planı var. 10 sene öncesine kadar İstanbulda, Ankarada bombalar patlıyordu. 30-40 insanımız aynı anda ölüyordu. Bizim insanımız ölüyor. Bütün bu süreç bıçak gibi kesildi. Önce FETÖcü hainler ordudan ve emniyetten temizlendi. Sonra da terörü, kaynağında kuruttuk. Ülke içerisindeki terörist sayısı 200ün altına düştü. Bu, tarihte görülmemiş bir başarı. Suriyeliler meselesinden en çok etkilenen bakanlık önce bizim bakanlığımız, sonra da İçişleri Bakanlığıdır. Biz çocuk ve kadınlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sınır ötesi harekatlarda bir terör devleti kurulmasına engel olacaksak, bu bedele biraz katlanacağız. Amerika Birleşik Devletleri, 2 binden fazla konvoyla, TIRlarla silah sevkiyatı yapıyor. Bu silahlar oradaki teröristlere gönderiliyordu. Biz orada, onlarla mücadele ediyoruz. Şimdi peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız ve 2023ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak."

Daha sonra Adasokağı Spor Kulübü Derneği Kadın Hentbol Takımı'nı ziyaret eden Bakan Yanık, takımın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Hentbolcular, Bakan Yanık'a takımlarının formasını hediye etti.