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Ekonomi Bakan Yanık: Paralar hesaplara yatırıldı
Ekonomi

Bakan Yanık: Paralar hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon TL evde bakım yardımının hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 14:58:00 - 2022-02-20 15:06:32
Bakan Yanık: Paralar hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerin belirten Bakan Yanık "Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa evde bakım yardımı veriyoruz. Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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