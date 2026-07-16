  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
16 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi Bölgede tansiyon yüksek! Petrol tankeri vuruldu! Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Haluk Levent hakkında mahkeme kararını açıkladı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: O geceyi tekrar yaşadık Sirenler çaldı! İran, ABD üslerini hedef aldı! İran hedeflerine odaklandı! Misilleme operasyonları devam ediyor Hakan Fidan 15 Temmuz öncesi kritik süreci anlattı ABD saldırıları sürüyor! İran'a yeni saldırılar Minarelerden selâ sesleri yükseldi! Haluk Levent 7 yıl önceden uyarmış: Satarım sizi!
Dünya ABD'de bir İslamofobik olayı daha: İnancı nedeniyle bıçaklı saldırıya uğradı
Dünya

ABD'de bir İslamofobik olayı daha: İnancı nedeniyle bıçaklı saldırıya uğradı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD'de bir İslamofobik olayı daha: İnancı nedeniyle bıçaklı saldırıya uğradı

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, İslamofobik saldırılara uğramaya devam ediliyor. Bunun son örneği ABD’de yaşandı. Utah eyaletinde bir Müslüman, inancı nedeniyle bıçaklı saldırıya uğradı.

ABD'nin Utah eyaletinde Müslüman bir alışveriş merkezi çalışanı, inancı nedeniyle bıçaklı saldırıya uğradı.

Eyalet mahkemesi kayıtlarında, eyaletin Salt Lake City bölgesindeki alışveriş merkezinde çalışan Müslüman'ı hedef alan şüphelinin, Peter Michael Larsen olduğu belirtildi.

Kayıtlarda, Larsen'in polise, çalışanı inancı nedeniyle defalarca bıçakladığını ve onu öldürmeyi amaçladığını söylediği aktarıldı.

15'ten fazla bıçak yarası alan ve saldırıdan kurtulan alışveriş merkezi çalışanının hastanede tedavisi devam ediyor.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) bir yetkili, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin siyasi ve toplumsal liderlerinin, daha fazla masum insan zarar görmeden önce, Müslüman karşıtı nefreti her biçimde reddetme konusunda ahlaki bir sorumluluğu var." ifadesini kullandı.

Rus Ordusu Mali'de yine sivil Müslüman katliamı yaptı!
Rus Ordusu Mali'de yine sivil Müslüman katliamı yaptı!

Dünya

Rus Ordusu Mali'de yine sivil Müslüman katliamı yaptı!

Sözde özgürlükçü Avrupa sadece Müslümana düşman
Sözde özgürlükçü Avrupa sadece Müslümana düşman

Avrupa

Sözde özgürlükçü Avrupa sadece Müslümana düşman

Rusya Ordusu 9 Müslüman sivili katletti!
Rusya Ordusu 9 Müslüman sivili katletti!

Dünya

Rusya Ordusu 9 Müslüman sivili katletti!

Müslümanları yüreğini yakan haber
Müslümanları yüreğini yakan haber

Dünya

Müslümanları yüreğini yakan haber

Kan donduran itiraf: Müslüman öldürmek bir eğlenceydi
Kan donduran itiraf: Müslüman öldürmek bir eğlenceydi

Gündem

Kan donduran itiraf: Müslüman öldürmek bir eğlenceydi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23