Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Sözümüzün arkasındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda memurların maaşına yapılacak zam oranının yüzde 30.5 olacağını ve en düşük emekli maaşının da 2 bin 500 TL olacağını duyurmuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin değerlendirmelerde bulundu.

"Sözümüzün arkasındayız"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bilgin, mesajında şunları ifade etti:

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise 1,500 TL'den 2,500 TL'ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun."