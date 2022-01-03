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Aktüel Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Sözümüzün arkasındayız
Aktüel

Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Sözümüzün arkasındayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Başkan Erdoğan’ın duyurduğu emekli ve memura ek zam açıklaması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Bilgin yaptığı paylaşımda, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 21:47:00 -
Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Sözümüzün arkasındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda memurların maaşına yapılacak zam oranının yüzde 30.5 olacağını ve en düşük emekli maaşının da 2 bin 500 TL olacağını duyurmuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin değerlendirmelerde bulundu.

"Sözümüzün arkasındayız"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bilgin, mesajında şunları ifade etti:

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise 1,500 TL'den 2,500 TL'ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun."

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Yorumlar

yaşamak güzel

olmadı be bakanım ben 3040 tl. emekli maaşı alıyordum asgari ücret 2850 tl. idi şimdi asgari ücret 4250 tl. ben ise 3900 tl. alacağım olmadı ya ben o zam farkını nasıl kapatacağım
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Memur

Memur zammından memnun degiliz.  
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