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Gündem Bakan Varank'tan TOGG açıklaması
Gündem

Bakan Varank'tan TOGG açıklaması

Açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG ile ilgili heyecanlandıran ifadeler kullandı. Bakan Varank, TOGG'un 2022'de banttan ineceğini ve yollarda olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 16:08:00 -
Bakan Varank'tan TOGG açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuz Gölü'ndeki roket yarışlarında izleyici oldu.

Bakan Varank, CNN Türk yayınına konuk olarak yerli otomobil ve yerli vlp aşısıyla ilgili açıklama yaptı.

Varank, merakla beklenen yerli otomobil TOGG'un 2022'de banttan ineceğini duyurdu.

Yerli aşı hakkında da bilgi veren Varank, faz-2 sürecinin tamamlandığını ve faz-3 geçileceğini söyledi.

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