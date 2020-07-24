Bakan Varank'tan sosyal medya devlerinin faaliyetlerini yakından izleme vurgusu

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknolojinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında insan hayatında her zamankinden fazla yer alacağını belirterek, "Yeni gelişen teknolojilerin kapsayıcı, sürdürülebilir, şeffaf, güvenli ve insan merkezli bir ekosistem gerektirdiğini unutmamalıyız." dedi.

Bakan Varank, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Zirvesi'nde videokonferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sonuç odaklı politikaları sayesinde hem Kovid-19 ile mücadele hem de iktisadi faaliyetleri sürdürmede başarılı bir performans gösterdiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinde son dönemde imalat sanayi üretiminin ve kapasite kullanım oranlarının arttığını ve gelecek için güçlü yatırım iştahı olduğunu dile getiren Varank, "Türkiye'nin elektrikli otomobil fabrikasının temellerini attık. Bu proje ülkemizin hızla değişen dijital ekonomiye bir cevabı." ifadelerini kullandı.

Varank, salgın döneminde sağlık taramasından veriye dayalı karar verme sistemlerine kadar pek çok alanda dijital uygulamaların yoğun şekilde kullanıldığına dikkati çekerek, yapay zeka teknolojilerinin tanı ve tedavi çabalarında büyük ivme oluşturduğunu bildirdi.

Salgın sonrasında teknolojinin insan hayatında her zamankinden daha fazla yer alacağını belirten Varank, "Yeni gelişen teknolojilerin kapsayıcı, sürdürülebilir, şeffaf, güvenli ve insan merkezli bir ekosistem gerektirdiğini unutmamalıyız." diye konuştu.

- Hesap verebilirlik mekanizması

Bakan Varank, yeni ekonomik modelin temelinde veriyi işleyip anlamlı bir yapıya dönüştürmenin olacağını vurgulayarak, "Hayatın merkezinde veriler olacak. Bu nedenle kişisel veri ihlallerini önlemek için hesap verebilirlik mekanizmalarını desteklemeliyiz." dedi.

Bu durumun, iyi tasarlanmış bir düzenleme çerçevesi gerektirdiğini dile getiren Varank, gizlilik ve şeffaflık arasında doğru dengenin sağlanmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Varank, yıl boyunca G20 Dijital Ekonomi Görev Gücünün güvenli veri akışı konusunda verimli tartışmalar yaptığını belirterek, "Kullanıcı onayı, veri güvenliği ve kişisel verilerin korunmasının temel unsurlar olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- Akıllı şehirler

Sosyal refah standartlarını yükseltmek için insanın odağa alınması gerektiğini belirten Varank, akıllı şehirlerin bunun en somut örneği olduğunu ve Türkiye'de "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nın uygulandığını söyledi.

Varank, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve kapsayıcı akıllı şehir ilkelerine odaklandıklarını vurgulayarak, G20 Akıllı Mobilite Uygulamalarının ekosistemi geliştirmede ülkelere yardımcı olacağını dile getirdi.

- "Küresel teknoloji devlerinin faaliyetleri yakından izlenmeli"

Küresel sosyal medya platformlarından birinin hafta başında binlerce doğrulanmış hesabı kilitlediğini anımsatan Varank, şöyle devam etti:

"Yüksek profilli doğrulanmış hesaplar kanalıyla, kripto para dolandırıcılığına ilişkin paylaşımlar yapıldı. Söz konusu sosyal medya devi, olanlar hakkında tatmin edici hiçbir açıklama yapmadı. Bu olay, küresel teknoloji devlerinin çok büyük sorunlara sebep olabileceğini açıkça gösteriyor. Örneğin bu platformlar, dünya çapında kargaşa ve dezenformasyon yaymak için kullanılabilir. Bu yüzden G20 Dijital Ekonomi Bakanları olarak bu konuyu da gündemimize almalıyız. 2021 G20 Dönem Başkanı İtalya bu konuda öncülük edebilir."

Varank konuşmasını, Türkiye'nin her zaman iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak tamamladı.