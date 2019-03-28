Bakan Varank'tan sanayi sitesine ziyaret
Kartal'da Akçaoğlu Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Varank, burada esnafla sohbet ederek yerel seçimlerde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kartal adayları için destek istedi28 Mart 2019 Perşembe 15:56
İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kartal'daki Akçaoğlu Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.
Sanayi sitesinin idarecileri ile bir araya gelen Varank, burada onlardan sanayi sitesi hakkında bilgi alarak, istek ve taleplerini dinledi. Sonrasında sanayi sitesindeki iş yerlerine uğrayan Varank, sanayi esnafına ziyarette bulundu.
Esnaf ve çalışanlarla tek tek sohbet eden Varank, zaman zaman torna tezgahının zaman zaman da makine aksamının başına geçerek dükkanlarla ilgili bilgi aldı.
Esnaflarla fotoğraf da çektiren da çektiren Varank, yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek için destek istedi.
YORUM YAZ