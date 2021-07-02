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Bakan Varank’tan önemli açıklama! ‘Yüzde 7 büyüme oranı yakaladık’
Gündem Bakan Varank’tan önemli açıklama! ‘Yüzde 7 büyüme oranı yakaladık’
Gündem

Bakan Varank’tan önemli açıklama! ‘Yüzde 7 büyüme oranı yakaladık’

Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık. OECD'nin yayımladığı son raporlarda da ekonomimiz, en güçlü toparlanma gösterecek ekonomilerden görülüyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 10:55:00 - 2021-07-02 11:12:41
Bakan Varank’tan önemli açıklama! ‘Yüzde 7 büyüme oranı yakaladık’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış törenine katıldı.

Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık. OECD'nin yayımladığı son raporlarda da ekonomimiz, en güçlü toparlanma gösterecek ekonomilerden görülüyor.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak yetiştirmek istiyoruz. TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim sistemimize katmanın gururunu yaşıyoruz.

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Yorumlar

Kaan

Sayın bakanım, bu yüzde 7'lik büyümede bize niçin hiç pay düşmüyor? Ocak ayında maaşıma aldığım % 12'lik zam an itibari ile sıfırlanmış durumda. Yani ocakta artan maaşımla satın aldığım ürünleri bugün alamıyorum. Bu büyüme kime, kimlere, kim büyüyor?
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Kanuni

Yıllık % 19, aylık ödemeli % 30 faiz ile bu büyüme nasıl oluyor ? Yarışdığımız ülkelerde faiz yıllık % 0 ile 2,5 arasında , bilmem anlatabildimmi ?
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