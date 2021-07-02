Bakan Varank’tan önemli açıklama! ‘Yüzde 7 büyüme oranı yakaladık’
Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık. OECD'nin yayımladığı son raporlarda da ekonomimiz, en güçlü toparlanma gösterecek ekonomilerden görülüyor" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış törenine katıldı.
Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık. OECD'nin yayımladığı son raporlarda da ekonomimiz, en güçlü toparlanma gösterecek ekonomilerden görülüyor.
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak yetiştirmek istiyoruz. TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim sistemimize katmanın gururunu yaşıyoruz.