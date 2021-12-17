Bakan Varank'tan kur açıklaması: Türkiye'ye yapılabilecek en büyük haksızlıktır!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin Türkiye ekonomisini kurlar üzerinden ölçmesinin en büyük haksızlık olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne katıldı. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Varank, asgari ücrete yapılan zamla ilgili de konuştu.

"Ekonomiyi sadece kur üzerinden ölçmek haksızlıktır"

"Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek ülkemize yapılabilecek en büyük haksızlıktır" diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oluşan belirsizlik havasının dağılacağı bir döneme hızlıca girmiş olacağız. Ülkemiz ekonomisinin en önemli kahramanları da şüphesiz her sektörde alın teri döken akıtan emekçilerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemeyi şiar edindik."

"Girişimcilerimiz Türkiye'nin ekonomisinin bel kemiğidir"

Koronavirüs salgının başından bu yana sanayi istihdamında artış yaşandığına da dikkati çeken Varank şu ifadeleri kullandı.

Üretim cephesindeki çeşitliliğimiz, kriz dönemlerindeki direncimiz, çalışkan ve üretken iş gücümüz, risk alabilen girişimcilerimiz Türkiye'nin ekonomisinin bel kemiğidir.