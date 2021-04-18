Bakan Varank'tan Fatih Altaylı'ya tokat gibi yanıt! "Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama..."

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren sayılı ülkelerden biri olan Türkiye’de insanlı deneyler başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gönüllü olarak aşı yaptırdı.

Bakan Varank’ın yaptırdığı aşının yerli olmasını hazmedemeyen kemalist-sol zihniyet, algı oluşturmaya çalışarak türlü yalanlara sığındı.

Malum kafanın bayrak taşıyanlarından Fatih Altaylı da HaberTürk’teki bugünkü köşesinde, Bakan Varank’ın daha önce koronavirüs aşısı olduğu imasında bulunarak, “Yok eğer aşısını oldu ise şimdi başka bir aşı çalışmasına denek olması mümkün değil, doğru da değil. Çünkü daha önce aşı olmuş olmak Faz 1 çalışmasını bozacak bir durum.” dedi.

Varank’tan sert cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fatih Altaylı’nın bu sözlerine cevap verdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Varank, “Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama gönüllülerin aklını karıştırmak isteyen bu çok bilmişe cevap vereceğim. 30 Ocak 2020’de aşı geliştirmek isteyen hocalarıma başardıklarında gönüllü olacağıma söz verdim. O günden beri aşı yaptırmadan bekledim, yerli vlp aşı faz-1 gönüllüsü oldum.” ifadelerini kullandı.