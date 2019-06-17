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Bakan Varank'tan canlı yayın tepkisi: Ben mi yanlış duydum?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen ortak canlı yayın için moderatör İsmail Küçükkaya'ya yanlı duruşundan dolayı tepki gösterdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:38
Bakan Varank'tan canlı yayın tepkisi: Ben mi yanlış duydum?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz akşam ortak canlı yayında karşı karşıya geldi. Program sonrası adayların açıklamalarının yanı sıra moderatör İsmail Küçükkaya'nın tavırları da damga vurdu. Sosyal medyada çokça eleştirilen Küçükkaya'ya bir eleştiri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi

23 Haziran seçimlerinin öncesinde canlı yayında karşı karşıya gelen Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım, projelerini anlattı.

Türk siyasi tarihinde 17 yıl sonra yapılan bu canlı yayın, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Küçükkaya'ya tepki

Bu yayın sonrası sosyal medyada Küçükkaya'ya kendisini övmesi ve yanlı sorular nedeniyle tepkiler geldi.

 

"Adaylardan birine 'bravo' mu dedi?"

Küçükkaya'ya tepki gösterenler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da var. Varank, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak "Moderatör adaylardan birine “bravo” mu dedi? Ben mi yanlış duydum?" diye sorarak tepkisini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:38
  1. İstanbul
  2. Mustafa Varank
  3. Binali Yıldırım
  4. Ekrem İmamoğlu

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