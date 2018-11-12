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Bakan Varank'tan büyük müjde: O fabrika tekrar üretime geçecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Balıkesir SEKA Fabrikasının önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yıllık 300 bin ton kapasiteyle tekrar üretime geçeceğini açıkladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:37
Bakan Varank'tan büyük müjde: O fabrika tekrar üretime geçecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Varank, TÜBİTAK ile ilgili soruya, "8 kritik teknoloji alanında 29 kritik ürün belirledik. Yapay zekanın da içinde bulunduğu teknolojilerde AR-GE ve yenilik destekleri vermeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Bakan Varank, TÜBİTAK'ta FETÖ operasyonlarına ilişkin olarak ise, "17 Aralık 2013 ile 31 Kasım 2018 tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı olan toplam bin 289 personelin işine son verilmiştir" dedi.

Yerli tohum desteklerine ilişkin Varank, "AR-GE bünyesinde şimdiye kadar 34 projeye 8.3 milyon lira destek verilmiştir. TEİD yıllar itibariyle 53 projeye 13.7 milyon lira destek verilmiştir. Bu doğrultuda 87 projeye 22 milyon lira destek sağlanmıştır. 2014 yılında 9 proje, 2015 yılında 21 proje, 2016 yılında 4 proje, 2017 yılında 9 proje, 2018 yılında 10 proje gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

'Yıllık 300 bin ton kapasiteyle tekrar üretime geçecek'

Bakan Varank, ağır sanayiyi teker teker kurduklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Geçmişteki ağır sanayileri teker teker kuruyoruz. Beşten fazla çelik fabrikası, çelik ürünleri fabrikaları kurduk. Petrokimya ve kimya tesisleri kuruyoruz. Takım tezgahları sektörünü stratejik sektör olarak ilan edeceğiz. Kağıdı da stratejik ürün kapsamında değerlendiriyoruz. Balıkesir SEKA Fabrikası inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yıllık 300 bin ton kapasiteyle tekrar üretime geçecek."

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 21:37
  1. Balıkesir
  2. Mustafa Varank
  3. fetö
  4. seka

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