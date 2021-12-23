Bakan Varank’tan ‘asgari ücret – dolar’ tokadı

Yeni akit Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ekonomi uzmanı olduğunu iddia edenlere cevap verdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Her şeyi kurla ölçerek ekonomi uzmanı olduğunu zanneden müzmin muhalifler için bir paylaşım yapayım: Asgari ücret bugünkü kurla 400 Dolar Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan!” dedi.