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Gündem Bakan Varank’tan ‘asgari ücret – dolar’ tokadı
Gündem

Bakan Varank’tan ‘asgari ücret – dolar’ tokadı

Her şeyi kurla ölçen ekonomi uzmanlarına Mustafa Varank cevap verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ekonomi uzmanı olduğunu iddia edenlere cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 15:00:00 -
Bakan Varank’tan ‘asgari ücret – dolar’ tokadı

 Yeni akit  Ankara 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ekonomi uzmanı olduğunu iddia edenlere cevap verdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Her şeyi kurla ölçerek ekonomi uzmanı olduğunu zanneden müzmin muhalifler için bir paylaşım yapayım: Asgari ücret bugünkü kurla 400 Dolar Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan!” dedi.

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