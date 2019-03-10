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Bakan Varank’ın Van ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın iki günlük Van ziyaretine AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal da eşlik etti.

10 Mart 2019 Pazar 14:40
Bakan Varank’ın Van ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın iki günlük Van ziyaretine AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal da eşlik etti.

 

Ferit Melen Havalimanında Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri ve partililer tarafından karşılanan Bakan Mustafa Varank, Blueteks Moda Tekstil Atölyesini ziyaret etmişti. Bakana eşlik eden AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, ’’Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Van’a kazandırılan istihdam alanlarını ziyaret ettik. Blueteks Moda Tekstil Atölyesinin açılışını yaptık. İstihdama katkı sağlayan iş adamlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

 

Restorasyonu tamamlanan Van’ın Tarihi Peynirciler Çarşısı’nın açılışına da katıldıklarını dile getiren Gülaçar, ’’Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve milletvekili arkadaşlarımız ile Van Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Tarihi Peynirciler Çarşısı açılışına katıldık. Van’ımıza hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

 

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva’nın proje tanıtım toplantısına da katıldıklarını söyleyen Gülaçar, ’’Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Necdet Takva’nın proje tanıtım toplantısına katıldık. Van’ın gelecek on yıllarını kucaklayacak muhteşem projelerini açıklayan Necdet Takva Beyi büyük bir heyecanla dinledik. İnşallah Van kararını AK Parti ve Necdet Takva’dan yana verecek. Van yarınlara umutla bakacak. Bilhassa bu şehrin gençleri iş, aş ve istihdamla kucaklaşacak. İnşallah Van bu projelerle kalkınacak ve daha güçlü olacak’’ dedi.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Muradiye ve Çaldıran ilçelerini de ziyaret eden Gülaçar, husumetli iki ailenin barış yemeğine de konuk oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ’Cazibe Merkezleri Destekleme Programı’ kapsamında Van Yatırımları Açılış ve İmza Törenine de katılan Gülaçar, ’’Bu destekler vesilesiyle memleketimizde istikrar devam ederken, istihdam da artacak. Doğu’nun incisi Van’ımıza hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

 

Yoğun geçen programların ardından Mustafa Varank, bugün sabah saatlerinde Van’dan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:40
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