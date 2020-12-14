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Siyaset Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!
Siyaset

Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sözlerini Meclis sıralarını yumruklayarak kesmek isteyen CHP ve HDP'lilere Meclis Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:05:00 -

Meclis'teki bütçe maratonuna masaları yumruklayarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı susturmaya çalışan CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın verdiği cevap damga vurdu.

TBMM'deki bütçe maratonunda Genel Kurul'a hitap eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sözleri, Meclis sıralarını yumruklayan CHP ve HDP'liler tarafından kesilmek istendi.

Duruma müdahale eden Meclis Başkanvekili Celal Adan, 'Dünyayı yaksanız da susturmam' ifadelerini kullanarak Bakan Varank'a hitabına devam etmesini söyledi.

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Yorumlar

Aslan

Tşk adan iyiki varsınız
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Bilge

Allah razı olsun Hakkı tutup hakkı savunanlardan
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