Bakan Varank: Yerli solunum cihazları Somali'ye de ''nefes'' oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu" ifadesini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Somali'ye yapılan solunum cihazı yardımına ilişkin paylaşımda bulundu.
Videolu mesajında, cihazın önemine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:
"Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreğiyle 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali’ye de ‘nefes’ oldu. Bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edecek, ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız."