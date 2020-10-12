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Aktüel Bakan Varank yatırım teşviklerinin sonuçlarını değerlendirdi:
Aktüel

Bakan Varank yatırım teşviklerinin sonuçlarını değerlendirdi:

"Ağustosta 18,3 milyar liralık yatırımı destekleyip 28 bin 411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık" - "En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. 8 ayda, sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:15:01 -
Bakan Varank yatırım teşviklerinin sonuçlarını değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ağustosta 18,3 milyar liralık yatırımı destekleyip 28 bin 411 vatandaşa yeni iş imkanının önünü açtıklarını belirterek "En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. 8 ayda sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla." ifadelerini kullandı.

Varank, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, özel sektör yatırımlarının arttığını bildirdi.

Yatırım desteklerinin sonuçlarına ilişkin bilgi veren Varank, "Ağustosta 18,3 milyar liralık yatırımı destekleyip 28 bin 411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık. En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. 8 ayda sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Varank'ın, paylaşımında yer verdiği infografikte de ağustosta ve yılın 8 aylık döneminde sağlanan teşvik belgelerine ilişkin sonuçlar yer aldı.

Buna göre, ağustosta 911 teşvik belgesi verildi. Yapılacak yatırımların yüzde 57'si imalat, yüzde 24'ü enerji, yüzde 16'sı hizmetler, yüzde 2'si tarım ve yüzde 1 madencilik sektöründe yer alıyor. En fazla yatırımı yüzde 33 ile 1. Bölge çekti, burayı yüzde 20 ile 5. Bölge, yüzde 18 ile 2. Bölge izledi.

Bu yılın 8 aylık verileri ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında, belge adedinde yüzde 98, öngörülen istihdamda yüzde 54, sabit yatırımda yüzde 32 artış gerçekleşti.

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