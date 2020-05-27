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Siyaset

Bakan Varank: Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık mücadelesiyle elde edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi." ifadesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:01:00 -
Bakan Varank: Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık mücadelesiyle elde edildi

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi." ifadesinde bulundu.

 

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