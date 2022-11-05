Bakan Varank: Türkiye'yi rotasında tutabilecek bir tane kaptan var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin geleneksel endüstrilerde, emek yoğun işlerde olduğu gibi yüksek teknolojili alanlarda da artık rakip tanımadığını belirterek, 'İşte biz inanıyoruz ki Türkiye'yi rotasında tutabilecek bir tane kaptan var o da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah onun liderliğinde bu sıkıntıları atlatacağız. Türkiye'yi daha aydınlık, daha müreffeh yarınlara taşıyacağız.' dedi.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziray, büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenindeki konuşmasında, kentte 2 sene önce 300 fabrikanın, bugün de 16 milyar liralık yatırımla 8-9 bin kişiye iş kapısı olacak 70 tesisin açılışını yaptıklarını belirtti.

Gaziantep'in tarih, kültür, tarım ve sanayi şehri olduğunu, kente her fırsatta daha fazla katkı sağlamak için çalıştıklarını anlatan Varank, bugün açılışı yapılan Gaziray'ın kenti bir ucundan diğer ucuna, OSB ile sanayiyi birbirine bağlayacağını belirterek büyük bir ihtiyacın karşılanacağını söyledi.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ekonomi modeli olarak ortaya bir vizyon koyduğunu; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkeyi kalkındırıp Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağını söylediğini anımsatarak bunun için müthiş bir gayret ve ivme gösterdiklerini, Gaziantep'in de bu ivmeyi yakalayan şehirlerden biri olduğunu kaydetti.

Yeni OSB ile Gaziantep'in çok farklı boyuta taşınacağını belirten Varank, "Türkiye ekonomisi büyümeye çalışıyor, kabını adeta yırtıp dışarı çıkmaya çalışıyor ama nasıl bir konjonktürde bunu yapıyoruz. Tüm dünyanın bir türbülansta olduğu, büyük bir fırtınayla karşı karşıyayken bunu yapmaya çalışıyoruz. ABD'de, Avrupa'da, İngiltere'de 50-60 yıldır görmedikleri sıkıntıları yaşamaya başladılar. Avrupa'nın bir numaralı konusu enerji sektöründe. 'Biz acaba bu kışı nasıl atlatacağız' tek gündemleri bu. 40-50 yıldır görmedikleri enflasyonları yaşıyorlar. Bu türbülans elbette Türkiye'yi de etkiliyor. Bu dalgalı denizde Türkiye'nin rotasını istikamet üzerine tutmaya çalışıyoruz. Bunu başarmanın yolu da o gemiyi en güzel şekilde idare edebilecek tecrübeye sahip, azme sahip, kararlılığa sahip bir kaptandan geçiyor. İşte biz inanıyoruz ki Türkiye'yi rotasında tutabilecek bir tane kaptan var o da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah onun liderliğinde bu sıkıntıları atlatacağız. Türkiye'yi daha aydınlık, daha müreffeh yarınlara taşıyacağız. Biz geleneksel endüstrilerde, emek yoğun işlerde olduğu gibi yüksek teknolojili alanlarda da artık rakip tanımıyoruz. Buna göre çalışıyoruz. Türkiye'nin otomobilini banttan indirdik, 29 Ekim'de Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını açtık. Banttan ilk araçları indirdik. İşte o proje de Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon projesi. Bakın o bu vizyonu ortaya koymasaydı, bu işin takipçisi olmasaydı, 'Türkiye artık kendi otomobilini üretmeli' demeseydi emin olun bu işler olmazdı. Evet babayiğitler var, bu işe girdiler, yatırım yaptılar ama ne diyoruz, ne kadar babayiğit de olsanız bu işlerin arkasında sapasağlam duran bir irade lazım, bir baş babayiğit lazım o baş babayiğit de Cumhurbaşkanımız." dedi.

Bakan Varank, daha müreffeh bir Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde inşa edeceklerini dile getirerek "Yeter ki bir olalım, beraber olalım. Ondan sonra bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz." diye konuştu.