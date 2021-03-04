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Ekonomi Bakan Varank: Türkiye, imalat sanayii öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor
Ekonomi

Bakan Varank: Türkiye, imalat sanayii öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin her alanda atılım yaptığına işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 14:14:00 -
Bakan Varank: Türkiye, imalat sanayii öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor

Varank, ülkenin imalat sanayii öncülüğünde üreterek büyümeye devam ettiğini dile getirdi. Varank, Twitter paylaşımında “İmalat sanayii, 2020 yılının dördüncü çeyreğindeki yüzde 10.5’lik büyümeyle gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) en çok katkı sağlayan sektör oldu. En güzel tarafı ise üretimdeki artışın istihdama da yansımasıydı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı imalat sanayi istihdamı 325 bin artarak 2020 Aralık döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.6 yükselişle 4 milyon 99 bin kişiye ulaştı” ifadelerini kullandı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 38.7’lik güçlü artış gerçekleştiğine dikkati çeken Varank, “Bu durum, imalat sanayisinin önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceğinin göstergesi. Teşvik ve desteklerimizin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor” değerlendirmelerinde bulundu. Varank, paylaşımında GSYH, imalat sanayii GSYH ile makine ve teçhizat yatırımlarının yıllık değişimleriyle imalat sanayii istihdamının yer aldığı infografiklere de yer verdi.

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