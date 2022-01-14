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Gündem Bakan Varank "Soytarı" Şahan'ı gömdü
Gündem

Bakan Varank "Soytarı" Şahan'ı gömdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Soytarı" Şahan Gökbakar'ı sosyal medyada yerin dibine soktu.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 14:15:00 -
Bakan Varank "Soytarı" Şahan'ı gömdü

Solak kesimin borazanlığına soyunan Şahan Gökbakar'ın sosyal medyada yaptığı algıyı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, verdiği cevapla yıktı, geçti.

"Keşke bu alanında da biraz uzmanlaşsaymış"

"Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış" ifadelerini kullanan Varank, "Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?" dedi.

Ne olmuştu?

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla, 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından yanıt veren Gökbakar ise, "Cevap gelmiş. Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek? 6 ay geçmiş hâlâ ihale yapacağız vs..! Ayrıca bu ihale yapılacak bir iş değil çünkü zaten uçak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli. 30-35 milyon dolar bedeli. 6130 lt atıyor. 12 saniyede denizden su alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kurtarılan yazlığına geri dönmüştü

Marmaris'te çıkan yangınla mücadele ediyormuş gibi gösterilen Şahan Gökbakar, daha önce "özel mülktür girilmez" tabelası astığı yazlığı için ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Acil çağrısının ardından Gökbakar, kurtarılan 10 milyon lira değerindeki süper lüks yazlığına geri dönmüştü.

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