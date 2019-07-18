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Bakan Varank, Sandalye Fabrikası’nda sandalye boyadı

Zonguldak’ta mobilya ve yapı fuarının açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sandalye Fabrikası’nın üçüncü tesisinin açılışını yaptı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
Bakan Varank, Sandalye Fabrikası’nda sandalye boyadı

Zonguldak’ta mobilya ve yapı fuarının açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sandalye Fabrikası’nın üçüncü tesisinin açılışını yaptı. Bakan Varank, fabrikanın 60 ülkeye ihracat yaptığına dikkat çekerek "2020 hedeflerinde 12 milyon dolar ihracat yapmak var" diye konuştu.


Çaycuma’da fuar açılışı sonrası Organize Sanayi Bölgesi’ne gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sandalye Fabrikası’nın yeni üretim tesislerinin açılışını yaptı. Bakan Varank, üretim bantlarından çıkan sandalyeleri inceleyerek önce maket bıçağı ile kullanıma hazır hale getirmek için temizledi ardından da yaldızla boyadı.


Ali Karakaş ve oğulları Sertaş, Aytaç ve Güntaş’ın sahibi olduğu fabrikanın üçüncü üretim tesisini gezerek üretilen sandalyeleri inceleyen Bakan Mustafa Varank, üretim bantlarında çalışan personeller ile de yakından ilgilenerek üretim hakkında bilgi aldı.


Bakan Mustafa Varank, eline aldığı fırça ile üretim bandından çıkan sandalyeyi boyadı. Bakan Varank beraberinde Bartın, Zonguldak ve Karabük valileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sandalyelerin ihracatı hakkında bilgi aldı.


Sandalye fabrikasının açılışında konuşan Bakan Mustafa Varank, "Sandalye Fabrikası burası 60 ülkeye ihracat yapan bir fabrika. 2020 hedeflerinde 12 milyon dolar ihracat yapmak var. Hatta bütün üretimini ihracat yapmak istiyorlar. Yerle alakalı birtakım sıkıntıları var. Bu konuda da çözüm bulursak burada yatırımlar devam edecek. Personel sayısını da üçe katlamış olacak. Ben hayırlı olsun diyorum" dedi.


Bakan Varank, ziyaret ettiği tesis hakkında bilgiler aldıktan sonra tesisten ayrıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
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