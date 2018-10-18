0553 313 94 23

Bakan Varank, sanayicilerle bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu ve sanayicilerle buluştu.

18 Ekim 2018 Perşembe 22:50
Bakan Varank, sanayicilerle bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına ziyaretlerde bulundu. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezine geçen Varank, sınıfları gezip kursiyerlerle sohbet etti.

Kaynak eğitiminin verildiği bölümde önlük giyip kaynak yapan Varank, ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını dile getirdi. Bunun üzerine kurs eğitmenleri, Varank'ın ilk denemesi olmasına rağmen oldukça başarılı olduğunu belirterek, kendisine kaynak yaptığı demir parçalarını hediye etti.

Bakan Varank, daha sonra toplantı salonunda sanayicilerle buluştu. Sanayicilerin sorunlarını dinleyen Varank, iş adamlarıyla fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Bilal Macit, AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Aslan ve KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt da katıldı.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 22:50
  1. Gaziantep
  2. Mustafa Varank

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Volkan Demirel'den Ali Koç'a: O gittiğinde...
    1. Volkan Demirel'den Ali Koç'a: O..
    2. Bakan Varank, sanayicilerle bir araya..
    3. Turist kafilesi kaza yaptı! Çok sayıda..
    4. Mevlüt Uysal tarih verdi! 21 Ekim'de..
    5. Dünyayı tedirgin eden kriz! ABD ve..
    6. Kırmızı karta sinirlendi! Silah çekti
    7. Hüsrev Hatemi: Şiirle ilgilenen..
    8. Ekvator ve Venezuela arasında ipler..
    9. Yürekleri dağlayan sözler: Bizi..
    10. Steve McCurry'den duygusal Ara Güler..
    11. Amasya'da korkutan deprem!
    12. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Londra'da
    13. Taksicilere polis baskını
    14. Yıldırım açıkladı! Islak kağıt kalkıyor
    15. HDP: CHP bizden niye korkuyor?
    16. Mehdi Eker, Maarif okulu açılışı için..
    17. Rigobert Song, futbola geri döndü
    18. Göçmen faciasına 11 tutuklama!
    19. Angela Merkel, Avrupa'yı böyle uyardı:..
    20. 13 kişiyi yedi! 150 kişilik ekip..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı